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Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Ардашев, Терентьев, Горбунов пробегут квалификацию классического спринта

Большунов, Устюгов, Коростелев пробегут классический спринт на Кубке России.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Мужчины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 11:00, финалы – после 12:30 по московскому времени (23 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Андрей Краснов

2. Никита Родионов

3. Евгений Семяшкин

5. Андрей Парфенов

6. Александр Бакуров

7. Павел Соловьев

8. Сергей Ардашев

9. Илья Семиков

10. Иван Безматерных

11. Денис Филимонов

13. Владислав Осипов

14. Сергей Устюгов

16. Артем Мальцев

19. Глеб Ретивых

20. Антон Тимашов

21. Дмитрий Жуль

22. Александр Большунов

23. Александр Терентьев

24. Константин Тиунов

25. Савелий Коростелев

25. Владислав Афанасьев

27. Андрей Собакарев

28. Данила Карпасюк

29. Иван Горбунов

30. Сергей Забалуев

31. Алексей Червоткин

32. Виктор Жуль

34. Ермил Вокуев

35. Евгений Белов

36. Иван Якимушкин

43. Максим Зубцов

46. Илья Порошкин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
спринт
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
logoЕрмил Вокуев
logoАндрей Краснов
Сергей Забалуев
logoАлександр Терентьев
logoСавелий Коростелев
logoДенис Филимонов
logoИван Горбунов
logoИван Якимушкин
logoПавел Соловьев
logoСергей Устюгов
Данила Карпасюк
logoАлексей Червоткин
logoГлеб Ретивых
logoДмитрий Жуль
Иван Безматерных
Владислав Осипов
logoСергей Ардашев
Максим Зубцов
Александр Бакуров
Константин Тиунов
logoАнтон Тимашов
Илья Порошкин
logoАндрей Парфенов
logoНикита Родионов
Евгений Семяшкин
logoВиктор Жуль
Владислав Афанасьев
logoЕвгений Белов
logoИлья Семиков
logoАртем Мальцев
logoАндрей Собакарев
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