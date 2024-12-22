Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Ардашев, Терентьев, Горбунов пробегут квалификацию классического спринта
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам
4-й этап
Кирово-Чепецк
Мужчины
Спринт, классический стиль
Квалификация – 11:00, финалы – после 12:30 по московскому времени (23 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Андрей Краснов
2. Никита Родионов
3. Евгений Семяшкин
5. Андрей Парфенов
6. Александр Бакуров
7. Павел Соловьев
8. Сергей Ардашев
9. Илья Семиков
10. Иван Безматерных
11. Денис Филимонов
13. Владислав Осипов
14. Сергей Устюгов
16. Артем Мальцев
19. Глеб Ретивых
20. Антон Тимашов
21. Дмитрий Жуль
22. Александр Большунов
23. Александр Терентьев
24. Константин Тиунов
25. Савелий Коростелев
25. Владислав Афанасьев
27. Андрей Собакарев
28. Данила Карпасюк
29. Иван Горбунов
30. Сергей Забалуев
31. Алексей Червоткин
32. Виктор Жуль
34. Ермил Вокуев
35. Евгений Белов
36. Иван Якимушкин
43. Максим Зубцов
46. Илья Порошкин
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