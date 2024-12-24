Малкин набрал 0+2 с «Флайерс» и стал 2-м россиянином в истории НХЛ с 500+ очками в большинстве. У Овечкина – 588

Евгений Малкин стал 2-м россиянином в истории НХЛ с 500+ очками в большинстве.

Форвард «Питтсбурга » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:3).

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина стало 29 (7+22) очков в 36 играх при полезности «минус 15».

За карьеру в рамках регулярок – 1323 (505+818) балла в 1180 играх. При этом сегодня Малкин набрал 500-е (180+320) очко при игре в большинстве.

Он стал 3-м игроком в истории «Пингвинс», достигшим этой отметки (Марио Лемье – 701, Сидни Кросби – 571) и 2-м среди россиян в истории лиги (больше только у Александра Овечкина из «Вашингтона» – 588).