«Салават» догнал «Трактор» по очкам на Востоке после победы над «Амуром». Вязовой сделал 1-й шатаут в КХЛ

«Салават Юлаев» догнал «Трактор» в таблице Восточной конференции.

Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Амур » (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

21-летний вратарь уфимского клуба Семен Вязовой сыграл на ноль впервые в КХЛ, отразив 32 броска соперника.

Таким образом, «Салават Юлаев » набрал 50 очков в 36 играх чемпионата и находится на второй позиции в таблице Восточной конференции.

При этом команда догнала лидирующий в конференции «Трактор», у которого также 50 баллов в 37 матчах.