«Салават» догнал «Трактор» по очкам на Востоке после победы над «Амуром». Вязовой сделал 1-й шатаут в КХЛ
«Салават Юлаев» догнал «Трактор» в таблице Восточной конференции.
Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Амур» (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
21-летний вратарь уфимского клуба Семен Вязовой сыграл на ноль впервые в КХЛ, отразив 32 броска соперника.
Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 50 очков в 36 играх чемпионата и находится на второй позиции в таблице Восточной конференции.
При этом команда догнала лидирующий в конференции «Трактор», у которого также 50 баллов в 37 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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