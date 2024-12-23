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«Салават» догнал «Трактор» по очкам на Востоке после победы над «Амуром». Вязовой сделал 1-й шатаут в КХЛ

«Салават Юлаев» догнал «Трактор» в таблице Восточной конференции.

Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Амур» (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

21-летний вратарь уфимского клуба Семен Вязовой сыграл на ноль впервые в КХЛ, отразив 32 броска соперника.

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 50 очков в 36 играх чемпионата и находится на второй позиции в таблице Восточной конференции.

При этом команда догнала лидирующий в конференции «Трактор», у которого также 50 баллов в 37 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoСалават Юлаев
logoАмур
logoВиктор Козлов
logoСемен Вязовой
logoТрактор
logoКХЛ
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