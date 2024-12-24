«Интер» не проигрывает в Серии А после сентябрьского дерби: 9 побед и 3 ничьих
«Интер» продлил серию без поражений в Серии А до 12 матчей.
Команда Симоне Индзаги победила «Комо» (2:0) в 17-м туре.
Последнее поражение «нерадзурри» в чемпионате нанес «Милан» (1:2). Это произошло 22 сентября.
С тех пор у действующих чемпионов Италии 9 побед и 3 ничьих в Серии А.
28 декабря «Интер» выступит в гостях у «Кальяри».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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