«Интер» не проигрывает в Серии А после сентябрьского дерби: 9 побед и 3 ничьих

«Интер» продлил серию без поражений в Серии А до 12 матчей.

Команда Симоне Индзаги победила «Комо » (2:0) в 17-м туре. Последнее поражение «нерадзурри» в чемпионате нанес «Милан » (1:2). Это произошло 22 сентября. С тех пор у действующих чемпионов Италии 9 побед и 3 ничьих в Серии А. 28 декабря «Интер» выступит в гостях у «Кальяри».