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  • Мостовой о Слуцком: «Давно сбитый летчик, как ему меня не вспомнить? У Мостового голов больше, чем у него волос на голове. У них зависть – Мостового все знают, уважают и любят в Европе»
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Мостовой о Слуцком: «Давно сбитый летчик, как ему меня не вспомнить? У Мостового голов больше, чем у него волос на голове. У них зависть – Мостового все знают, уважают и любят в Европе»

Александр Мостовой отреагировал на высказывание Леонида Слуцкого.

Ранее главный тренер «Шанхай Шеньхуа» сказал про экс-футболиста: «Лучшие годы его жизни были в далеком-далеком прошлом».

«Слова Слуцкого? Про Слуцкого в футбольных и жизненных кругах все давным-давно все знают. Кто он, чего и как, поэтому лишний раз напоминать не стоит. Этого персонажа все прекрасно знают, и, слава Богу, что его хоть у нас в футболе раскусили, хоть и не все.

Он для меня никто, поэтому его слова не задевают. Меня в жизни столько раз задевали, и что мне теперь, на каждых пустых людей отвечать? Не для этого я играл двадцать лет. У них зависть. Они понимают, кто такой Мостовой и чего он добился. Поэтому они и хотят где-то уколоть, да и еще правду не любят.

Слуцкий – давно сбитый летчик. А как ему меня не вспомнить? Мостового еще много лет будут вспоминать. У Мостового голов больше, чем у Слуцкого волос на голове. Мостового все знают, уважают и любят в Европе, и это не говорю про нашу страну. Они за счет нас, футбольных людей, карьеру здесь устраивают», – сказал бывший игрок сборной России.

Слуцкий о страхах: «Остаться в прошлом. Многие футболисты застряли в нем. Лучшие годы жизни Мостового в далеком прошлом, поэтому сейчас бесконечно: «Как я играл, как забивал»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЛеонид Слуцкий
logoАлександр Мостовой
logoШанхай Шеньхуа
logoвысшая лига Китай
logoпремьер-лига Россия
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