«Ак Барс» обыграл «Динамо» (6:5), уступая 2:4 и 4:5 по ходу матча. Защитник Лямкин набрал 4 очка, Петан и Барабанов – по 3

«Ак Барс» обыграл «Динамо» в результативном матче с 11 голами.

Команда тренера Анвара Гатиятулина выиграла со счетом 6:5 в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

По ходу второго периода клуб из Татарстана уступал 2:4, а в третьем периоде казанцы проигрывали 4:5.

Самым результативным хоккеистом матча стал защитник «Ак Барса» Никита Лямкин, набравший 4 (2+2) очка.

Также в составе «Ак Барса » по три очка на свой счет записали нападающие Ник Петан (0+3) и Александр Барабанов (2+1).

«Ак Барс» набрал 48 очков в 35 матчах и находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции.

«Динамо» имеет в активе 49 баллов в 38 играх и занимает четвертое место в таблице Западной конференции.