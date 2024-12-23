«Ак Барс» обыграл «Динамо» (6:5), уступая 2:4 и 4:5 по ходу матча. Защитник Лямкин набрал 4 очка, Петан и Барабанов – по 3
«Ак Барс» обыграл «Динамо» в результативном матче с 11 голами.
Команда тренера Анвара Гатиятулина выиграла со счетом 6:5 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу второго периода клуб из Татарстана уступал 2:4, а в третьем периоде казанцы проигрывали 4:5.
Самым результативным хоккеистом матча стал защитник «Ак Барса» Никита Лямкин, набравший 4 (2+2) очка.
Также в составе «Ак Барса» по три очка на свой счет записали нападающие Ник Петан (0+3) и Александр Барабанов (2+1).
«Ак Барс» набрал 48 очков в 35 матчах и находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции.
«Динамо» имеет в активе 49 баллов в 38 играх и занимает четвертое место в таблице Западной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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