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Владислав Дикиджи прыгнул четверной аксель на тренировке

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи прыгнул четверной аксель на тренировке.

«4А. Разминка удалась», – написал 20-летний спортсмен в телеграм-канале, опубликовав видео.

В марте Дикиджи уже исполнял этот прыжок на тренировке. На соревнованиях он ранее удавался только американцу Илье Малинину.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Владислава Дикиджи
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