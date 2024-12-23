Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи прыгнул четверной аксель на тренировке.

«4А. Разминка удалась», – написал 20-летний спортсмен в телеграм-канале, опубликовав видео.

В марте Дикиджи уже исполнял этот прыжок на тренировке. На соревнованиях он ранее удавался только американцу Илье Малинину.