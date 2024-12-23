Черчесова уволят из сборной Казахстана. Федерация работает над расторжением контракта с тренером (Ермухамед Маулен)

Станислав Черчесов будет уволен.

Комментатор Ермухамед Маулен в своем телеграм-канале написал, что новый президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров отправит главного тренера сборной в отставку. Сейчас юристы прорабатывают вопрос расторжения контракта.

Отмечается, что уже определены четыре кандидатуры на смену 61-летнему специалисту: два местных тренера и два европейских.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под его руководством команда не одержала ни одной победы в шести матчах и ни разу не забила. У нее пять поражений и одна ничья за это время.

0:15 – итог Черчесова в Лиге наций. Холанд добил Казахстан хет-триком