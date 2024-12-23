Черчесова уволят из сборной Казахстана. Федерация работает над расторжением контракта с тренером (Ермухамед Маулен)
Станислав Черчесов будет уволен.
Комментатор Ермухамед Маулен в своем телеграм-канале написал, что новый президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров отправит главного тренера сборной в отставку. Сейчас юристы прорабатывают вопрос расторжения контракта.
Отмечается, что уже определены четыре кандидатуры на смену 61-летнему специалисту: два местных тренера и два европейских.
Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под его руководством команда не одержала ни одной победы в шести матчах и ни разу не забила. У нее пять поражений и одна ничья за это время.
0:15 – итог Черчесова в Лиге наций. Холанд добил Казахстан хет-триком
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Ермухамеда Маулена
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