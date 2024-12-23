  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лам считает, что Европа «немного пострадала» от проведения ЧМ в России и Катаре: «Поэтому так важно, что Евро и Олимпиада прошли в демократических странах. Германия была прекрасной хозяйкой»
81

Лам считает, что Европа «немного пострадала» от проведения ЧМ в России и Катаре: «Поэтому так важно, что Евро и Олимпиада прошли в демократических странах. Германия была прекрасной хозяйкой»

Филипп Лам рад, что Евро-2024 прошел в «демократической стране» – Германии.

«Мы хотели организовать турнир, соответствующий времени и способствующий сближению людей, и я думаю, что мы преуспели. Считаю, мы были прекрасными хозяевами. Единение было ощутимо, причем не только в Германии, но и во всей Европе.

Это было особенно заметно летом текущего года, когда [в Европе] проходили сразу два крупных турнира, Евро и Олимпиада», – сказал бывший защитник сборной Германии.

Лам отметил, что Европа «немного пострадала» от того, что последние чемпионаты мира прошли в России и Катаре: «Поэтому так важно, что этим летом все проводилось в Европе, в демократических странах, что мы увидели, чего могут достичь футбол и спорт».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayerischer Rundfunk
logoФилипп Лам
logoЕвро-2024
logoЧМ-2018 FIFA
logoОлимпиада-2024
logoСборная Германии по футболу
logoЧМ-2022
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лам о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Мы привыкли к демократическому принятию решений, там все иначе. У всех есть право принимать турниры, но важна политическая ситуация»
63сегодня, 18:50
Лам о проблемах с поездами в Германии на Евро: «Стоит принять критику – над инфраструктурой нужно работать. В случае с опозданием Нидерландов на путях были животные – с этим мало что сделаешь»
2414 июля, 16:51
Лам опоздал на матч Словакия – Украина на Евро-2024, добираясь поездом: «Германия уделяла мало внимания развитию инфраструктуры в последние десятилетия»
21625 июня, 11:47
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Комо», «Фиорентина» уступила «Удинезе»
5624 минуты назад
«Интер» не проигрывает в Серии А после сентябрьского дерби: 9 побед и 3 ничьих
27 минут назад
«Интер» обыграл «Комо» (2:0) благодаря голам Карлоса Аугусто и Тюрама
2027 минут назад
Игроки «Барселоны» считают своим долгом выиграть Суперкубок Испании ради Флика. Это приоритетная цель «блауграны»
235 минут назад
«Барселона» собирает сведения о Рэшфорде, Хвиче и Леау (Diario Sport)
1453 минуты назад
«Бавария» следит за Нико Уильямсом. Вингер «Атлетика» может быть доступен за 50-60 млн евро летом
3сегодня, 20:54
Шнякина не бесят комментарии про его работу: «Пытаюсь ржать и делать из этого контент. Один спрашивает, зачем так быстро и много говорю, другой просит пободрее. У всех своя картина»
36сегодня, 20:26
Боссы «МЮ» не давят на Аморима из-за вывода Рэшфорда из состава. Тренеру позволят самому разобраться
15сегодня, 20:10
Гюлер признан лучшим молодым игроком Ла Лиги в декабре. Хавбек «Реала» обошел Ямаля
21сегодня, 19:45
Семак признан тренером года в России по версии «Матч Премьер». Зрители проголосовали за Карпина, эксперты – за специалиста из «Зенита»
67сегодня, 19:20
Ко всем новостям
Последние новости
Аморим про интервью Рэшфорда: «Это не только его идея, вокруг таких игроков много людей, принимающих решения. Я всегда готов помочь Маркусу, «МЮ» нужен такой талант»
8 минут назад
Сапета о «Динамо»: «Что Смолов на Audi РС6 подъезжает к Новогорску, было слышно за несколько километров. Ротенберг приезжал на тренировки с охранником, тот ждал его в холле, пока Боря бегал»
342 минуты назад
«Спортинг» уволит Жоау Перейру, сменившего Аморима в ноябре. После ухода Рубена в «МЮ» у лиссабонцев больше поражений, чем побед (Record)
6сегодня, 21:05
Гурцкая о ругающих Воробьева за фото с зайцами: «########. Нет другого слова, когда осуждают за любое событие, не разобравшись. Охота всю жизнь была развлечением человечества»
20сегодня, 20:43
Генич не считает комментаторов «обиженками»: «Как я могу на Карпина обидеться, на Дзюбу? «Ростов» до сих пор не идет на контакт – их же не называют так»
7сегодня, 19:59
«Краснодар» отдал хавбека молодежной сборной России Кучугуру «Уралу» в аренду
8сегодня, 19:33
Попов о Черчесове: «Если он дерзил здесь – и это сходило с рук, потому что его половина журналистов считала королем, то в Казахстане он никто. Как с быдлом общаться с людьми не стоит»
14сегодня, 19:07
Гаджи Гаджиев: «Мы играли не так давно в еврокубках, и что? Порой из 20 матчей выигрывали один. Было стыдно. Мы должны сделать чемпионат, который не будет уступать другим»
12сегодня, 18:59
Сапета о мошенниках: «Удивляюсь, как некоторых разводят на огромные бабки. Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям»
6сегодня, 18:19
«Бавария» хочет купить Гиттенса летом, Компани и Эберль от него в восторге. Мюнхенцы уже собрали информацию о вингере «Боруссии»
11сегодня, 17:31
Рекомендуем