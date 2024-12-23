Лам считает, что Европа «немного пострадала» от проведения ЧМ в России и Катаре: «Поэтому так важно, что Евро и Олимпиада прошли в демократических странах. Германия была прекрасной хозяйкой»
Филипп Лам рад, что Евро-2024 прошел в «демократической стране» – Германии.
«Мы хотели организовать турнир, соответствующий времени и способствующий сближению людей, и я думаю, что мы преуспели. Считаю, мы были прекрасными хозяевами. Единение было ощутимо, причем не только в Германии, но и во всей Европе.
Это было особенно заметно летом текущего года, когда [в Европе] проходили сразу два крупных турнира, Евро и Олимпиада», – сказал бывший защитник сборной Германии.
Лам отметил, что Европа «немного пострадала» от того, что последние чемпионаты мира прошли в России и Катаре: «Поэтому так важно, что этим летом все проводилось в Европе, в демократических странах, что мы увидели, чего могут достичь футбол и спорт».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayerischer Rundfunk
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