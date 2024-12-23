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Загитовой отказали в гранте на шоу «Алые паруса». Она запрашивала 74,8 млн рублей

Алине Загитовой отказали в гранте в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса».

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

По итогам конкурса проект не получил поддержки.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Как устроен фонд, у которого фигурка просит деньги на шоу? Заявка Загитовой идет на рекорд

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Президентский фонд культурных инициатив
деньги
женское катание
logoсборная России
ледовые шоу
logoАлина Загитова
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