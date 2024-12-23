Загитовой отказали в гранте на шоу «Алые паруса». Она запрашивала 74,8 млн рублей
Алине Загитовой отказали в гранте в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса».
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.
По итогам конкурса проект не получил поддержки.
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0
Как устроен фонд, у которого фигурка просит деньги на шоу? Заявка Загитовой идет на рекорд
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Президентский фонд культурных инициатив
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