«Баффало» разгромил «Айлендерс» (7:1), прервав серию из 13 поражений подряд. Сорокин пропустил 6 шайб после 24 бросков

«Баффало» разгромил «Айлендерс» (7:1), прервав серию из 13 поражений подряд.

«Сэйбрс» обыграли клуб с Лонг-Айленда в регулярном чемпионате НХЛ . Защитник Расмус Далин сделал ассистентский покер при полезности «+5», а форвард Иржи Кулих отметился 3 (2+1) баллами.

Команда под руководством Линди Раффа прервала свою серию поражений из 13 матчей. С 28 очками в 35 играх «Баффало » занимает последнее место в Восточной конференции.

Серия поражений (с учетом проигрышей за пределами основного времени) стала третьей по продолжительности в истории клуба.

В сезоне-2020/21 он повторил антирекорд лиги по продолжительности такой серии (18 игр, столько же было у «Питтсбурга» в сезоне-2003/04).

Также у команды была серия из 14 поражений подряд (2014/15, причем здесь все – в основное время). Напомним, что «Сэйбрс» не выходят в плей-офф с 2011 года.

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин сегодня пропустил 6 шайб после 24 бросков. Шестую шайбу победители забросили в пустые ворота на 51-й минуте – после ранней замены вратаря на шестого полевого по решению главного тренера «островитян» Патрика Руа.

В 25 играх в сезоне у россиянина 10 побед и 15 поражений (89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,95).