Слуцкий о страхах: «Остаться в прошлом – многие футболисты застряли в нем. Лучшие годы жизни Мостового в далеком прошлом, поэтому сейчас бесконечно: «Как я играл, как забивал»
«Я тебе скажу свои страхи. Первый страх – это бесконечно остаться в прошлом. То есть когда у тебя нет сегодняшнего дня.
Огромное количество есть футболистов, которые застряли в прошлом. Я не хочу сейчас обидеть или что-то говорить. Александр Мостовой. Лучшие годы его жизни были в далеком-далеком прошлом. И поэтому, так как сегодняшний день неинтересен, непродуктивен, неэффективен, ну, нет жизни, то бесконечно [говорит]: «А как я играл, а как я забивал, а как я это» и так далее. То есть он вспоминает лучшие годы своей жизни.
Страх – если вдруг я начну жить не настоящим, а прошлым. Этого боюсь невероятно. Мой сегодняшний должен быть настолько крутой, яркий, интересный, чтобы у меня не было повода бесконечно возвращаться назад.
Второй страх – потерять интерес к жизни», – сказал тренер китайского «Шанхай Шеньхуа» в интервью Нобелю Арустамяну.
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