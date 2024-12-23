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НБА. «Орландо» примет «Бостон», «Мемфис» встретится с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей.

«Орландо» примет действующего чемпиона «Бостон». «Мемфис» встретится с «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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