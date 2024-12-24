Мичков против «Питтсбурга»: 6-й подряд матч без очков, 2 броска, 2 минуты штрафа и «минус 3». Он сыграл 11:27 – минимальное время в сезоне
Матвей Мичков остался без очков в 6-м матче подряд.
Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:7).
В 33 матчах в текущем сезоне на счету 20-летнего россиянина 27 (11+16) баллов при полезности «минус 6». В последних 6 играх – 0+0 и «минус 11».
Мичков по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, но его отрыв сократился до 1 очка.
На втором месте идет защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (26 баллов в 34 играх при «минус 14», 2+24), на третьем – форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (24 в 25 при «минус 7», 11+13).
Сегодня Матвей (11:27 – минимальное время в сезоне, большинства у «Флайерс» не было, «минус 3») отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом. Также он допустил 1 потерю и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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