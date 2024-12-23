Падин отстранен от работы со сборной из-за разногласий с Шашиловым («РБ Спорт»)

Тренер женской сборной России по биатлону Андрей Падин де-факто отстранен от работы с командой, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, причиной стали «коренные разногласия» со старшим тренером Михаилом Шашиловым .

Отмечается, что Падин со второго этапа Кубка России не работает с командой и фактически отстранен от занимаемой должности. При этом половина группы предпочла бы продолжить с ним работу.

Руководство Союза биатлонистов России (СБР) отказалось разделить группу на две в интересах подготовки спортсменов, так как Шашилов и глава тренерского совета СБР Павел Ростовцев были категорически против такого разделения.