Падин отстранен от работы со сборной из-за разногласий с Шашиловым («РБ Спорт»)
Тренер женской сборной России по биатлону Андрей Падин де-факто отстранен от работы с командой, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, причиной стали «коренные разногласия» со старшим тренером Михаилом Шашиловым.
Отмечается, что Падин со второго этапа Кубка России не работает с командой и фактически отстранен от занимаемой должности. При этом половина группы предпочла бы продолжить с ним работу.
Руководство Союза биатлонистов России (СБР) отказалось разделить группу на две в интересах подготовки спортсменов, так как Шашилов и глава тренерского совета СБР Павел Ростовцев были категорически против такого разделения.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем