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Рудковская о том, что Загитовой отказали в гранте на шоу: «Уверена, Алина в будущем получит поддержку от государства»

Яна Рудковская уверена, что Загитова в будущем получит поддержку от государства.

Президентский фонд культурных инициатив отказал олимпийской чемпионке Алине Загитовой в гранте в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса».

«Очень жаль, идея с шоу интересная, красивая. Я, кстати, никогда ее не рассматривала. Да, в первый раз на получилось, но я более чем уверена, что Алина в будущем обязательно получит поддержку от государства.

Если она меня пригласит (на свое шоу), то обязательно приду. Схожу с детьми с удовольствием. Тем более, я очень люблю Санкт‑Петербург – это мой любимый город.

Более того, если Алине когда‑нибудь понадобится моя помощь или совет, я всегда открыта. Она об этом знает», – сказала Рудковская.

Стычка Загитовой и Рудковской из-за шоу: что они не поделили?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
деньги
logoсборная России
logoАлина Загитова
женское катание
ледовые шоу
logoЯна Рудковская
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