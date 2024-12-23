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  • «Шуток Черчесова про казахский язык не поняли, в южных странах их болезненно воспринимают. Отставка – хороший вариант для него». Черепанов подтвердил уход тренера сборной Казахстана
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«Шуток Черчесова про казахский язык не поняли, в южных странах их болезненно воспринимают. Отставка – хороший вариант для него». Черепанов подтвердил уход тренера сборной Казахстана

Павел Черепанов подтвердил предстоящее увольнение Станислава Черчесова.

«Что будет отставка Черчесова из сборной Казахстана, мне известно из других источников. Считаю, что нужно оставить тренера, он узнал сборную и ребят.

Так получилось, что шуток Станислава Саламовича про казахский язык не поняли. В южных странах болезненно воспринимают такие шутки. В прессе на него наехали, ему пришлось выплатить штраф.

Черчесову было бы трудно работать в следующем цикле, поэтому для него отставка – хороший вариант. Если бы он и следующий раз неудачно выступил, было бы совсем печально.

Мы знаем его уровень. Но так сложилось, что и лимит, и футболисты в плохом состоянии – многие не играли. Но я понимаю нового президента федерации: еще раз наступить на грабли он не захотел», – сказал заслуженный тренер Казахстана.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoСтанислав Черчесов
logoЧемпионат.com
logoсборная Казахстана по футболу
logoSports – Казахстан
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