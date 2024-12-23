Мостовой прошел аттестацию по итогам учебы в Академии РФС. Лицензию тренера должны выдать в начале 2025-го

Александр Мостовой прошел аттестацию для работы тренером.

«Группа, в том числе Александр Мостовой, прошла аттестацию по итогам обучения в Академии РФС.

По результатам аттестации в УЕФА подтвердили, что Мостовому и другим обучавшимся может быть присвоена лицензия. Пакет документов об образовании они смогут получить, скорее всего, в начале следующего года», – сообщили в пресс-службе РФС.

В ноябре Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо». Ранее у него сорвалась стажировка в «Спартаке».