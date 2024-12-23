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  • Написавший про уход Черчесова комментатор: «Я просто дал информацию, что юристы изучают контракт. Шансы остаться оценю 50/50. Но в кулуарах есть разговоры, что президент ищет тренера»
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Написавший про уход Черчесова комментатор: «Я просто дал информацию, что юристы изучают контракт. Шансы остаться оценю 50/50. Но в кулуарах есть разговоры, что президент ищет тренера»

Ермухамед Маулен, сообщивший об отставке Станислава Черчесова, пояснил заявление.

«Слухи про уход Черчесова ходят. Я просто дал информацию, что юристы федерации изучают контракт. Руководство поменялось, пришли новые люди, и никто из них не знает, что в контракте у Черчесова. Они разбираются, как можно расторгнуть контракт или, наоборот, продолжить работу.

Но, скорее всего, новый президент хочет поменять главного тренера. Не знаю, какие у него мысли, но у нас в Казахстане при смене президента федерации сразу меняется и главный тренер. Думаю, по этой же схеме новый президент и хочет уволить Черчесова.

Он недоволен результатами и качеством игры сборной Казахстана. У него есть все основания, но я так не считаю. По мне, команда сейчас перестраивается, перешла на новую схему в четыре защитника. Но все равно его увольнение будет неудивительно. В Казахстане каждый второй портал пишет про уход Черчесова. Неустойка в миллион евро? Думаю, это возможно, но сам контракт я не видел.

Думаю, увольнение Черчесова может произойти к 15 января. Сейчас новый президент проводит проверку и аудит, а потом уже к 10 января будет принимать кардинальное решение. Многих сотрудников могут уволить, а потом придет его команда, но это естественные процессы.

Шансы Черчесова остаться оценю 50/50. Если новый президент и его окружение подумают иначе, то и решение будет другое. Но в кулуарах казахстанского футбола есть разговоры, что президент уже ищет нового тренера», – сказал комментатор.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
logoСтанислав Черчесов
logoSports – Казахстан
logoсборная Казахстана по футболу
Федерация футбола Казахстана
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