Кучеров был удален до конца матча с «Флоридой» за удар Ткачака коленом в колено. До этого он забросил 15-ю шайбу в сезоне, набрав 50-е очко в 30-й игре

Никита Кучеров был удален до конца матча с «Флоридой» за удар Мэттью Ткачака.

Форвард «Тампы » был наказан в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:0) за удар форварда «Флориды» Мэттью Ткачака коленом в колено.

Игрок «Пантерс» в дальнейшем вернулся на лед, но в итоге его общее игровое время составило 11 минут 14 секунд.

До этого Кучеров (6:12, «+1», 5 бросков в створ и 2 потери) забросил свою 15-ю шайбу в сезоне, ставшую в итоге победной в матче. На его счету стало 50 (15+35) очков в 30 играх.