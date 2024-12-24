Кучеров был удален до конца матча с «Флоридой» за удар Ткачака коленом в колено. До этого он забросил 15-ю шайбу в сезоне, набрав 50-е очко в 30-й игре
Никита Кучеров был удален до конца матча с «Флоридой» за удар Мэттью Ткачака.
Форвард «Тампы» был наказан в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:0) за удар форварда «Флориды» Мэттью Ткачака коленом в колено.
Игрок «Пантерс» в дальнейшем вернулся на лед, но в итоге его общее игровое время составило 11 минут 14 секунд.
До этого Кучеров (6:12, «+1», 5 бросков в створ и 2 потери) забросил свою 15-ю шайбу в сезоне, ставшую в итоге победной в матче. На его счету стало 50 (15+35) очков в 30 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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