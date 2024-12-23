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Сихарулидзе о выборе фигуристов для квалификации на Олимпиаду: «Будем учитывать результаты ЧР и предыдущих турниров, стабильность спортсменов, их психологическую устойчивость»

Сихарулидзе рассказал, как будут выбирать фигуристов для отбора на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«Мы только-только получили регламентирующие документы ISU, многое нужно уточнить. Для начала необходимо понять все критерии допуска и лишь после этого делать какие-то шаги.

Ответственность на ФФККР лежит очень большая, и делать поспешные шаги не стоит. Могу только сказать, что будем учитывать и результаты завершившегося чемпионата России, и итоги предыдущих турниров, и стабильность спортсменов, и их психологическую устойчивость. Как только появится понимание, обязательно оповестим всех поклонников фигурного катания.

Будем консультироваться со всеми, кто может дать дельный совет. Нам нельзя ошибаться. Сейчас будем вести работу по изучению всех нюансов, содержащихся в релизе ISU.

Предложим кандидатуры тех спортсменов, к которым не будет вопросов. Как связанных с допинговыми историями, так и с политическими заявлениями. Будем задавать вопросы всем заинтересованным лицам, а затем анализировать полученные ответы», – сказал и. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе.

И как теперь выбирать фигуристов на Олимпиаду?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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