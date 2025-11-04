Глушаков о «Спартаке»: «Покупка новых игроков навредила климату команды, есть дисбаланс. Чехарда в составе влияет на результат. Стрессовая ситуация с тренером – тоже не есть хорошо»

Денис Глушаков: покупка новых игроков навредила «Спартаку».

Экс-игрок «Спартака » Денис Глушаков считает, что трансферы повредили красно-белым в этом сезоне.

После 14 туров московский клуб занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ с 22 очками.

«Прошлой осенью все думали, что «Спартак» очень хорошо играет и сейчас у него все пойдет. Думаю, что покупка новых игроков навредила климату команды, и из‑за этого есть дисбаланс в команде. Постоянная чехарда в составе, тактике влияет на результат.

Стрессовая ситуация с тренером – это тоже не есть хорошо. В составе есть хорошие игроки, с которыми можно биться за чемпионство, но чего‑то команде не хватает. Нужно быть внутри коллектива, чтобы понимать, что там происходит.

Должен быть системообразующий игрок, который будет вести команду за собой. Сейчас в «Спартаке» это Барко, но, если его убрать, то будет сложно.

Потому я бы нашел опорного полузащитника. Для меня нонсенс, что Пруцев ушел в аренду к принципиальному сопернику – «Локомотиву », – сказал Глушаков.