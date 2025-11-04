Гари О’Нил отказался от возвращения в «Вулверхэмптон», идущий на последнем месте в АПЛ (Бен Джейкобс)

  • Спортс
2

Гари О’Нил отказался от возвращения в «Вулверхэмптон».

Тренер Гари О’Нил отказался от возвращения в «Вулверхэмптон», как сообщает журналист Бен Джейкобс. 

Стороны провели переговоры, но после взятого времени на раздумья тренер отклонил предложение. 

Отметим, что О’Нил не работает с момента увольнения из «Вулвс» в декабре 2024 года после 16 месяцев работы.

Ранее клуб уволил Витора Перейру после поражения от «Фулхэма» (0:3) в 10-м туре АПЛ. У команды нет ни одной победы в этом сезоне чемпионата Англии, она идет на последнем месте в лиге с 2 очками в 10 играх. 

«Вулвс» ведут переговоры с О’Нилом, тен Хаг также рассматривается (The Athletic)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Бена Джейкобса
logoГари О′Нил
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
