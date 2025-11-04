Гари О’Нил отказался от возвращения в «Вулверхэмптон», идущий на последнем месте в АПЛ (Бен Джейкобс)
Гари О’Нил отказался от возвращения в «Вулверхэмптон».
Тренер Гари О’Нил отказался от возвращения в «Вулверхэмптон», как сообщает журналист Бен Джейкобс.
Стороны провели переговоры, но после взятого времени на раздумья тренер отклонил предложение.
Отметим, что О’Нил не работает с момента увольнения из «Вулвс» в декабре 2024 года после 16 месяцев работы.
Ранее клуб уволил Витора Перейру после поражения от «Фулхэма» (0:3) в 10-м туре АПЛ. У команды нет ни одной победы в этом сезоне чемпионата Англии, она идет на последнем месте в лиге с 2 очками в 10 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Бена Джейкобса
