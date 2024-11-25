Александра Трусова: «Если нужно будет пройти отбор на Олимпиаду, выберу тот тренерский штаб, который предложит лучшие условия. Будет видно»

Трусова рассказала, где будет тренироваться в случае допуска россиян к ОИ-2026.

– Если у русских спортсменок будет возможность поехать на Олимпиаду и мне скажут, что есть шанс, тогда я готова тренироваться, работать и пытаться отобраться.

– То есть готова вернуться к тренировочному режиму, который был раньше, и еще раз пройти этот путь?

– Это на самом деле не сложно. Я, когда готовилась к прокатам-2024, делала по количеству тренировок больше. Мне казалось, что надо еще поставить тренировки. Хотя я думала, что будут проблемы, что я не тренировалась два года в режиме спортсмена. Думала, это будет тяжело – но на самом деле нет. Тяжело, что здоровье не то. И что вдруг что – у меня болит все.

– А для чего тебе было это все? Возвращение, постановки.

– Интересно. Постановки у меня были, мне их ставили к прошлому сезону. До прошлого у меня была травма бедра, два месяца я особо не могла ходить. В шоу выступала с одним дупелем, потому что было очень больно.

Травмировалась на сборах, поэтому у меня была короткая, произвольную не успели поставить. Потом в ноябре поставили произвольную. Программы у меня были, все хорошо получалось после отдыха, я с Макаром все равно всегда на тренировках.

Евгений Викторович [Плющенко] давно разрешил мне ходить на любые тренировки. Так же, как и Этери Георгиевна [Тутберидзе]. В принципе, мне все разрешили пользоваться всеми своими условиями. Почему бы мне не тренироваться?

– Уникальная ситуация.

– Был момент очень смешной: утром я была на тренировке у Евгения Викторовича, вечером у Этери Георгиевны. И никому из них это не говорила. Но все догадываются.

Я ко всем хорошо отношусь. И не считаю переход от тренера к тренеру предательством. Я прекрасно отношусь к любому тренеру.

– Нас допускают до Олимпиады-2026, Саше Трусовой нужно пройти отбор – какой тренерский штаб ты выберешь?

– Тот, который предложит лучшие условия. Будет видно. Условия – это не только катки и специалисты, а еще человеческое отношение, прислушивание к моему состоянию. Я уже взрослая, знаю, что мне надо. И уж точно в жизни не скажу, что у меня что-то болит, если это не так, – сказала Александра Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.