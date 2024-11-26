Мичков забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом». Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков – 17 очков в 20 играх

Матвей Мичков забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом».

Форвард «Филадельфии» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (4:5 Б).

В активе 19-летнего россиянина стало 17 (8+9) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1». Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая Логана Станковена из «Далласа» на 2 балла.

Сегодня Мичков (19:31, 4:52 – в большинстве, «+2») 4 раза бросил в створ (1 раз – не в створ) и допустил 1 потерю. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.