Мичков забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом». Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков – 17 очков в 20 играх
Матвей Мичков забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом».
Форвард «Филадельфии» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (4:5 Б).
В активе 19-летнего россиянина стало 17 (8+9) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1». Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая Логана Станковена из «Далласа» на 2 балла.
Сегодня Мичков (19:31, 4:52 – в большинстве, «+2») 4 раза бросил в створ (1 раз – не в створ) и допустил 1 потерю. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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