  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Куртуа о Ямале: «Он подогрел класико своими высказываниями, но «Реалу» нужно было это почувствовать. Когда «Барса» побеждает, они тоже не проявляют уважение»
Куртуа о Ямале: «Он подогрел класико своими высказываниями, но «Реалу» нужно было это почувствовать. Когда «Барса» побеждает, они тоже не проявляют уважение»

Тибо Куртуа: Ламин Ямаль подогрел ситуацию в класико, но это остается на поле.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа считает, что Ламин Ямаль подогрел атмосферу в класико своими высказыванием перед матчем.

«Мадрид» победил «Барселону» (2:1) в рамках 10-го тура Ла Лиги 26 октября.

До матча вингер каталонцев Ламин Ямаль посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором Ибай Льянос, владелец клуба «Порсинос», спросил у футболиста, напоминает ли «Порсинос» Ямалю «Реал Мадрид».

«Да, конечно. Они жульничают и жалуются», – сказал Ямаль.

«На мой взгляд, Ламин – отличный футболист, думаю, он станет игроком, который ознаменует собой целую эпоху в «Барсе». Но, в конце концов, он высказался определенным образом и немного подогрел игру – очевидно, пресса набросилась на него.

Находясь под большим давлением и адреналином, иногда говоришь такие вещи, о которых потом думаешь: «Ну, это было необязательно». Но, думаю, в этом суть класико. Иногда нам нужна такая атмосфера, и я думаю, что после прошлого года, когда «Реал» проиграли четыре раза, нам нужно снова почувствовать огонь в глазах соперника, мы должны бороться с ними. Потому что, когда они побеждают, они тоже не проявляют уважение.

Карвахаль или Хейсен играют в сборной [Испании], и я не думаю, что у них с Ламином есть какие-то проблемы. Это остается на поле и не существует за его пределами. Если завтра я увижу Ламина в ресторане, я поздороваюсь. Не думаю, что между мной и Ламином есть какие-то проблемы», – сказал Куртуа.

