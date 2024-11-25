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Салах о контракте с «Ливерпулем»: «Уже почти декабрь, а я не получал предложений. Разочарован. Я скорее вне клуба, чем в нем»

«Ливерпуль» до сих пор не предложил Мохамеду Салаху новый контракт.

Текущее соглашение 32-летнего вингера рассчитано до конца этого сезона.

– Уже почти декабрь, а я пока не получал предложений остаться в клубе. Я, вероятно, скорее вне клуба, чем в нем.

Знаете, я в клубе уже много лет, другого такого нет. Но в конце концов, это не в моих руках. Как я уже говорил, сейчас декабрь, а я пока не получил ничего касательно своего будущего.

Я люблю болельщиков, а они любят меня. В конце концов, это не в моих и не их в руках. Подождем и посмотрим.

– Ты разочарован тем, что не получил предложения на данном этапе?

– Да, конечно. Я не собираюсь заканчивать карьеру в ближайшее время, поэтому просто играю, сосредоточившись на сезоне. Я стремлюсь выиграть Премьер-лигу и, надеюсь, Лигу чемпионов. Я разочарован, но посмотрим, – заявил Салах после матча с «Саутгемптоном».

Дубль египтянина принес «Ливерпулю» победу в игре со счетом 3:2.

Всего в 12 матчах АПЛ этого сезона игрок забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
болельщики
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