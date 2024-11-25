Щетилин из «Челмета» и его жена выписаны из больницы после ДТП с пьяным водителем. 2 человека госпитализированы, их жизнь вне опасности (74.ru)
Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин выписан из больницы после ДТП.
Ранее стало известно, что 23-летнего хоккеиста, а также еще несколько человек, сбил на пешеходном переходе водитель на BMW X6.
За рулем находился 47-летний индивидуальный предприниматель Алексей Корягин. Он был в нетрезвом виде.
Как сообщает 74.ru, Щетилин и его жена, которую с места аварии увез реанимобиль, отделались ушибами. Они выписаны из больницы и отправлены на амбулаторное лечение.
По данным Минздрава, еще двое пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.
Вратарь «Челмета» Щетилин и его жена пострадали в автомобильной аварии. Их и еще несколько человек сбил пьяный водитель (74.ru)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: 74.ru
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости