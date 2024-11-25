Щетилин из «Челмета» и его жена выписаны из больницы после ДТП с пьяным водителем. 2 человека госпитализированы, их жизнь вне опасности (74.ru)

Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин выписан из больницы после ДТП.

Ранее стало известно , что 23-летнего хоккеиста, а также еще несколько человек, сбил на пешеходном переходе водитель на BMW X6.

За рулем находился 47-летний индивидуальный предприниматель Алексей Корягин. Он был в нетрезвом виде.

Как сообщает 74.ru, Щетилин и его жена, которую с места аварии увез реанимобиль, отделались ушибами. Они выписаны из больницы и отправлены на амбулаторное лечение.

По данным Минздрава, еще двое пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

Вратарь «Челмета» Щетилин и его жена пострадали в автомобильной аварии. Их и еще несколько человек сбил пьяный водитель (74.ru)