Генич о словах Дзюбы: «Фантазер. Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить»
Константин Генич опроверг слова Артема Дзюбы.
Нападающий «Акрона» ранее высказался о комментаторе «Матч ТВ»: «Генич что-то про псину вякает – это смешно, потом Слуцкого умоляет помирить его со мной. Что-то мужское пропало у комментаторов – в лицо никто ничего не может сказать».
«Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу:)
Фантазер))», – написал Константин Генич.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Констатина Генича
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