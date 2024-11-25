Генич о словах Дзюбы: «Фантазер. Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить»

Константин Генич опроверг слова Артема Дзюбы.

Нападающий «Акрона » ранее высказался о комментаторе «Матч ТВ »: «Генич что-то про псину вякает – это смешно, потом Слуцкого умоляет помирить его со мной. Что-то мужское пропало у комментаторов – в лицо никто ничего не может сказать» .

«Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу:)

Фантазер))», – написал Константин Генич .