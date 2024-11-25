В «Ф-1» впервые в истории 7 многократных победителей и 4 команды с дублями за сезон

«Формула-1 » установила ряд исторических достижений на Гран-при Лас-Вегаса.

Гонку выиграл Джордж Расселл , его напарник по «Мерседесу » Льюис Хэмилтон финишировал вторым, обеспечив команде дубль.

Расселл стал седьмым пилотом с двумя и более выигранными Гран-при за сезон. Другими победителями становились Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (восемь побед), гонщики «Макларена » Ландо Норрис и Оскар Пиастри (три и две), напарники по «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс (три и две), а также еще один представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (две).

Впервые в истории чемпионата семь спортсменов стали многократными победителями Гран-при за один сезон.

Кроме того, четыре команды оформляли дубли в 2024-м – также впервые. До «Мерседеса» это делали «Ред Булл» (трижды), «Макларен» и «Феррари» (по одному разу).

Теперь у четырех конструкторов как минимум по четыре победы в нынешнем году («Ред Булл» – восемь, «Макларен» и «Феррари» – по пять, «Мерседес» – четыре). Такого никогда не случалось ранее.

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