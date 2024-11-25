Винисиус посетовал на расписание после травмы: «Сумасшедший календарь...»

Винисиус Жуниор выразил недовольство тяжелым расписанием матчей.

Ранее появились данные о том, что вингер «Реала » пропустит около месяца из-за повреждения бедра.

Винисиус провел полный матч против «Леганеса» (3:0) в 14-м туре Ла Лиги , но после игры футболист пожаловался на дискомфорт.

Перед этим он вернулся из расположения сборной Бразилии.

«Сумасшедший календарь... Приступаю к восстановлению!» – написал бразилец после информации о его травме.