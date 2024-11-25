Винисиус посетовал на расписание после травмы: «Сумасшедший календарь...»
Винисиус Жуниор выразил недовольство тяжелым расписанием матчей.
Ранее появились данные о том, что вингер «Реала» пропустит около месяца из-за повреждения бедра.
Винисиус провел полный матч против «Леганеса» (3:0) в 14-м туре Ла Лиги, но после игры футболист пожаловался на дискомфорт.
Перед этим он вернулся из расположения сборной Бразилии.
«Сумасшедший календарь... Приступаю к восстановлению!» – написал бразилец после информации о его травме.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Винисиуса
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