Гендиректор «Пари НН» недоволен комментаторами «Матч ТВ»: «Вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами. Кто дал право на всю страну оценивать?»
Нижегородский клуб на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ.
«От клуба в адрес вещателя «Матч ТВ».
Получили сотни смс от нижегородцев и не можем промолчать. Как можно так не любить болельщиков на стадионе, чтобы называть их тихими и невыразительными. И что форма на футболистах лучше, чем игра на поле. Кто дал такое право лично на всю страну оценивать?
Более того, комментаторы взяли моду сидеть в Останкино и комментировать матч дистанционно. Путаются в фамилиях и обстоятельствах игры.
А тв-анонсы матчей вообще заставляют недоумевать – «оставайтесь сегодня с нами, у нас футбол без фан айди». Я считаю, что вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами и давать несоответствующие жизни оценки. Так мы потеряем оставшихся», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале генерального директора «Пари НН» Давида Мелика-Гусейнова.
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