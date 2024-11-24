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  • Гендиректор «Пари НН» недоволен комментаторами «Матч ТВ»: «Вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами. Кто дал право на всю страну оценивать?»
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Гендиректор «Пари НН» недоволен комментаторами «Матч ТВ»: «Вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами. Кто дал право на всю страну оценивать?»

В «Пари НН» возмущены работой комментаторов «Матч ТВ».

Нижегородский клуб на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

«От клуба в адрес вещателя «Матч ТВ».

Получили сотни смс от нижегородцев и не можем промолчать. Как можно так не любить болельщиков на стадионе, чтобы называть их тихими и невыразительными. И что форма на футболистах лучше, чем игра на поле. Кто дал такое право лично на всю страну оценивать?

Более того, комментаторы взяли моду сидеть в Останкино и комментировать матч дистанционно. Путаются в фамилиях и обстоятельствах игры.

А тв-анонсы матчей вообще заставляют недоумевать – «оставайтесь сегодня с нами, у нас футбол без фан айди». Я считаю, что вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами и давать несоответствующие жизни оценки. Так мы потеряем оставшихся», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале генерального директора «Пари НН» Давида Мелика-Гусейнова.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Давида Мелика-Гусейнова
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