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«Формула-1» официально утвердила приход марки «Кадиллак» в качестве 11-й команды

«Кадиллак» станет 11-й командой «Ф-1» с 2026 года.

«Формула-1» выпустила официальное заявление, в котором подтвердила заключение соглашения с компанией «Дженерал Моторс».

С 2026 года «Дженерал Моторс» начнет участвовать в «Формуле-1» со своей командой «Кадиллак». В первые два года «Кадиллак» будет использовать клиентские моторы, а собственный двигатель в «Дженерал Моторс» планируют разработать и подготовить к 2028 году. Тогда «Кадиллак» получит статус заводской команды.

В качестве базы «Кадиллак» будет использовать инфраструктуру «Андретти Глобал» – база, расположенная в Сильверстоуне, уже начала работу.

Новая команда будет выступать в «Формуле-1» под названием «Кадиллак» (RN365)

Будущему появлению 11-й команды в «Формуле-1» поспособствовал уход из компании Майкла Андретти (Sky Sports)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoАндретти Автоспорт
Кадиллак
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