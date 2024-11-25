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Генич про «псину»: «Я не Дзюбу так назвал, там же обезличено. Артем унизил мою карьеру – не считаю его слова достойными другого ответа»

Константин Генич высказался о конфликте с Артемом Дзюбой.

Футболист ранее заявил, что в эфире в паре с комментатором для оценки игровых моментов должен присутствовать эксперт, ранее профессионально занимавшийся футболом. При этом Артем отметил, что даже бывший игрок Константин Генич не соответствует этому статусу. Сотрудник «Матч ТВ» в ответ написал, что «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение» его футбольную карьеру.

Во время трансляции матча «Спартак» – «Локомотив» комментатор косвенно коснулся дискуссии, сказав коллеге: «Это говорит тебе футболист высокого уровня. Не колокольчик».

– Это небольшая отсылка [к интервью], легкий троллинг. Сейчас же начнут все говорить, что опять у комментаторов «подгорели пердаки». Нет, просто небольшая отсылка. Когда я это сказал, игра уже не так захватывала, можно было позволить себе небольшую шалость.

– Думал, что ты погавкаешь.

– Я же не псина. И не пес. И не собака, чтобы гавкать. Честно, страницу уже эту перевернул.

– Но ударил ты в ответ мощно.

– Мощно. Само по себе интервью очень громкое, его разбили на цитаты. Дзюба сказал, что две неприкасаемые касты – судьи и комментаторы. Но судьям это запрещено, они не могут ответить. А комментаторы точно такие же громкие. Их точно так же выносят в ленты новостей и цитируют. Это не наша победа, а наша ответственность. Мы можем ответить, никто не запрещает.

Я посчитал нужным ответить вот так человеку, который оскорбил меня, унизив мою карьеру. Не считаю его слова достойными другого ответа, каким бы тоном они ни были сказаны. 

– Почему ты выбрал именно это животное, чтобы назвать Дзюбу?

– Не знаю. Заметь, я не его назвал, там же обезличено. Там же было еще слово «правдолюб» – это разве плохо? Я его назвал правдолюбом. Человек, который любит правду, – сказал Генич. 

Артем Дзюба: «Генич что-то про псину вякает – это смешно, потом Слуцкого умоляет помирить его со мной. Что-то мужское пропало у комментаторов – в лицо никто ничего не может сказать»

Генич о словах Дзюбы: «Фантазер. Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить»

Генич – агенту Дзюбы: «Начал нас учить, #####, как отвечать. ####, занимайтесь карьерой клиента и не рассказывайте, как реагировать комментаторам»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoКонстантин Генич
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoТимур Журавель
Леонид Гольдман
logoДмитрий Шнякин
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