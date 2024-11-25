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  • Витя Кравченко о США: «У детских тренеров по 500-600 тысяч долларов зарплата. Спорт там – часть культурного кода. Не на словах, а на деле»
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Витя Кравченко о США: «У детских тренеров по 500-600 тысяч долларов зарплата. Спорт там – часть культурного кода. Не на словах, а на деле»

Витя Кравченко рассказал об особенностях спорта в США.

– У тебя есть видео про студенческий спорт в Штатах. Почему ты захотел об этом рассказать?

– Я летал к [хоккейному агенту] Дэну Мильштейну. Хотел посвятить выпуск [хоккеисту] Родиону Амирову, но ему резко стало плохо, и выпуск трансформировался в историю Дэна. Думал, о чем еще снять в США, и решил про студенческий спорт. Это феномен, которого больше нигде не существует.

– О чем говорит такое трепетнейшее отношение к спорту?

– Во-первых, о высоком уровне жизни. Во-вторых, о том, что спорт – часть культурного кода. Не на словах, а на деле. Спорт на самом деле популярен, его ценят, уважают и любят. И об этом говорят не 100 тысяч болельщиков на Супербоуле, а 30-40 тысяч на отборочных соревнованиях по плаванию.

Такое же отношение я встречал только в двух странах – в Сенегале и Аргентине. Если бы у них были деньги, там бы создали то же самое.

– Что говорит об обществе популярность спорта? Ну, спорт и спорт – это же не наука.

– Это культура. Как музыка, театр, кино. Часть принадлежности, часть быта. Это говорит о том, что культура многообразна и ты можешь выбрать что угодно, в том числе спорт.

В США очень много мест, даже совсем небольших, где каждые выходные – супертоп-события. Там даже в 100-тысячном городе представлены все игровые виды. Для меня, человека, который живет и работает в спорте, все это супервдохновляюще. Я не мог не влюбиться.

– Мое главное впечатление от ролика про студенческий спорт в США – ну очень технологично. Какое твое?

– Зарплаты тренеров. По 500-600 тысяч долларов в год – у детских тренеров! Не в профессиональных клубах. Уважение к профессии. Недавно в России был День тренера, и я думал, какая это важная профессия. Люди проводят огромное количество времени с детьми, подростками.

Не хочу вдаваться в популизм и говорить базовые вещи, но если мы работаем с информацией, ничего не остается – только тыкать, тыкать и тыкать. Только когда у человека закрыты основные потребности, он может созидать. Только тогда в голове есть место для чего-то неординарного. Только тогда не переживаешь за свое положение. Не идешь на вторую работу, а посвящаешь три-четыре часа новым знаниям, что-то читаешь.

Естественно, впечатляют все эти беговые дорожки в бассейне. Наверное, у нас такое есть в двух-трех суперклубах, а там это – у студентов. И нам, конечно, на дистанции просто невозможно с ними тягаться.

В 20 веке нельзя было создать гандикап технологическими условиями – только сделать небольшую разницу. А сейчас можно сделать огромную, – сказал блогер Виктор Кравченко в интервью Спортсу’‘.

Витя Кравченко – большой разговор о главном

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoРодион Амиров
logoСалават Юлаев
деньги
детский спорт
NCAA
logoСпортс
Виктор Кравченко
logoНХЛ
logoДэн Мильштейн
logoСупербоул
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