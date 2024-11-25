Вратарь «Челмета» Щетилин и его жена пострадали в автомобильной аварии. Их и еще несколько человек сбил пьяный водитель (74.ru)

Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин пострадал в ДТП.

Его, как и еще несколько человек, сбил на пешеходном переходе водитель на BMW X6.

Как сообщает 74.ru со ссылкой на источники, за рулем находился 47-летний индивидуальный предприниматель Алексей Корягин. Он был в нетрезвом виде.

Жену Щетилина увез реанимобиль, она в тяжелом состоянии. Сам 23-летний хоккеист серьезных повреждений не получил, но также находится в больнице.

В числе пострадавших также сын, сноха и годовалый внук тренера детской школы «Трактора » Александра Назарова.