Вратарь «Челмета» Щетилин и его жена пострадали в автомобильной аварии. Их и еще несколько человек сбил пьяный водитель (74.ru)
Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин пострадал в ДТП.
Его, как и еще несколько человек, сбил на пешеходном переходе водитель на BMW X6.
Как сообщает 74.ru со ссылкой на источники, за рулем находился 47-летний индивидуальный предприниматель Алексей Корягин. Он был в нетрезвом виде.
Жену Щетилина увез реанимобиль, она в тяжелом состоянии. Сам 23-летний хоккеист серьезных повреждений не получил, но также находится в больнице.
В числе пострадавших также сын, сноха и годовалый внук тренера детской школы «Трактора» Александра Назарова.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: 74.ru
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