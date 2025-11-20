«Ничего не имею против иностранных тренеров, но не для «Динамо». Болельщики заждались, вижу это». Точилин о бело-голубых

Александр Точилин: иностранные тренеры – не для «Динамо».

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин высказался о решении Валерия Карпина оставить пост главного тренера команды.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев .

– Подходящий момент для отставки?

– С моей точки зрения, нет. Он начал определенный цикл, который должен был доработать. При этом я прекрасно понимаю все его решения, но не дали довести до конца.

– Предполагаете, кого пригласят?

– Абсолютно нет. Пока Гусев должен работать. Разношерстный состав, лучшего него никто не причешет. А так, конечно, хотелось бы себя видеть. Шутка.

На самом деле достаточно широкий круг специалистов. Ничего не имею против иностранных тренеров, но не для «Динамо » сегодня. И болельщики заждались, вижу все это, – сказал Александр Точилин .