«Ничего не имею против иностранных тренеров, но не для «Динамо». Болельщики заждались, вижу это». Точилин о бело-голубых
Александр Точилин: иностранные тренеры – не для «Динамо».
Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин высказался о решении Валерия Карпина оставить пост главного тренера команды.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.
– Подходящий момент для отставки?
– С моей точки зрения, нет. Он начал определенный цикл, который должен был доработать. При этом я прекрасно понимаю все его решения, но не дали довести до конца.
– Предполагаете, кого пригласят?
– Абсолютно нет. Пока Гусев должен работать. Разношерстный состав, лучшего него никто не причешет. А так, конечно, хотелось бы себя видеть. Шутка.
На самом деле достаточно широкий круг специалистов. Ничего не имею против иностранных тренеров, но не для «Динамо» сегодня. И болельщики заждались, вижу все это, – сказал Александр Точилин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
