Кучеров набрал 1+2 с «Колорадо» и стал 2-й звездой матча. У него 32 очка в 20 играх, отставание от лидеров гонки бомбардиров – 3 балла
Никита Кучеров набрал 1+2 с «Колорадо» и стал 2-й звездой матча.
Форвард «Тампы» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (8:2).
31-летний россиянин прервал 5-матчевую безголевую серию. На его счету стало 32 (12+20) очка в 20 играх.
Отставание от лидеров гонки бомбардиров (Нэтана Маккиннона из «Эвс», сегодня оставшегося без очков, и Мартина Нечаса из «Каролины») сократилось до 3 баллов.
Сегодня Кучеров (18:49, 1:27 – в большинстве, нейтральная полезность) 4 раза бросил в створ и допустил 2 потери шайбы.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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