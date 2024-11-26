Кучеров набрал 1+2 с «Колорадо» и стал 2-й звездой матча. У него 32 очка в 20 играх, отставание от лидеров гонки бомбардиров – 3 балла

Никита Кучеров набрал 1+2 с «Колорадо» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Тампы » забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (8:2).

31-летний россиянин прервал 5-матчевую безголевую серию. На его счету стало 32 (12+20) очка в 20 играх.

Отставание от лидеров гонки бомбардиров (Нэтана Маккиннона из «Эвс», сегодня оставшегося без очков, и Мартина Нечаса из «Каролины») сократилось до 3 баллов.

Сегодня Кучеров (18:49, 1:27 – в большинстве, нейтральная полезность) 4 раза бросил в створ и допустил 2 потери шайбы.