Ташуев о лимите на иностранных тренеров: «Правильная мысль. Среди легионеров надо брать не кого попало, а специалистов, которые оставят след в нашем футболе»

Сергей Ташуев: среди иностранцев надо брать не кого попало.

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался о предложении ввести лимит на тренеров-легионеров в лиге.

Ранее Министерство спорта РФ получило предложение ввести лимит на иностранных тренеров . Предполагается, что в штаб главного тренера должно входить не более двух иностранцев – остальные его члены должны быть местными специалистами.

«Правильная мысль. Когда приходишь в наши региональные клубы, то просят, чтобы один тренер был местный. Это сделано для того, чтобы он обогащался, набирался опыта. Считаю, что так и должно быть.

Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тренеров, которые оставят след в нашем футболе.

Также специалист должен соответствовать стилистике клуба. Чтобы он был выгоден для клуба, а не для спортивного директора», – сказал Сергей Ташуев.