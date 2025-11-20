Пономарев о Карпине: «Он не понимает футбол, не сознается, что ни черта не соображает. У «Динамо» не было игры, пусть теперь одну сборную заставляет падать вниз по уровню»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев положительно отреагировал на отставку Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Слава Богу! Он вносил нервозность в команду. Карпин не понимает футбол.
Его уход будет «в плюс» «Динамо»? Еще какой. Два плюса будет! Вместо него любого можно ставить. Футболисты воспрянут духом и будут правильно играть.
Бывают тренеры, которые ни черта не соображают. Но они в этом не сознаются. И Карпин не сознается.
У «Динамо» не было игры. Для клуба это большая удача, что он сам изъявил желание уйти. Пусть теперь одну сборную заставляет падать вниз по уровню», – сказал Пономарев.
17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.