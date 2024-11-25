Александр Соболев: «Не каждый хороший футболист может заиграть в «Зените» и «Спартаке». Неделю носят на руках, а через неделю поливают говном с ног до головы»
Александр Соболев поделился мыслями в отношении хейта и критики.
«Многие звезды – певцы, артисты – мало сталкиваются с критикой. У них все равно больше фанатов, чем хейтеров.
Когда они делают какой-то косяк и их начинают хейтить их же фанаты, им очень тяжело, так как они практически с этим не сталкиваются.
Когда меня на протяжении десяти лет хейтят при любой игре, то к этому привыкаешь.
Не каждый хороший футболист может заиграть в «Зените» и «Спартаке». Потому что когда ты играешь хорошо, тебя носят на руках, когда плохо – хейтят. И не каждый человек с давлением справляется.
Потому что его неделю носят на руках, а через неделю поливают говном с ног до головы», – сказал нападающий «Зенита» Александр Соболев, выступавший за «Спартак», в выпуске программы «Каждый третий».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Зенита» на YouTube
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