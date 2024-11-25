  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александра Трусова: «Не считаю, что заняла что-то и добилась чего-то на Олимпиаде. Для меня есть одна медаль – золотая, а остальное не медаль»
11

Александра Трусова: «Не считаю, что заняла что-то и добилась чего-то на Олимпиаде. Для меня есть одна медаль – золотая, а остальное не медаль»

Александра Трусова заявила, что для нее существуют только золотые медали.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова стала серебряным призером, победу одержала Анна Щербакова. 

– Ты же знаешь, что вспоминается больше всего помимо четверных? Твои эмоции после произвольной. Тоже пересматриваешь?

– Было время, когда пересматривала специально. Сейчас нет. Зачем? И так много видео с этой нарезкой.

– Ты понимала в тот момент, что тебя снимают? Или ты считаешь, что такое не нужно снимать?

– В тот момент мне было все равно абсолютно на все. А выйти некуда было. Я сначала пыталась уйти под трибуну, но меня заставили выйти на награждение. Я пыталась максимально уйти, но это было невозможно.

– Помнишь, что несколько человек уговаривали тебя пойти на награждение?

– Помню, конечно. И видео прекрасно все показывает, даже если бы я не помнила. Думаю, любой человек, который находился когда-то в таком состоянии, поймет: в тот момент ничто внешнее не волнует тебя.

– Все сказанное – это эмоции? Или ты действительно так считаешь, ненавидишь спорт, знаешь, что кто-то что-то знал? Все то, что ты кричала.

– Ненавижу спорт... Мне подруга сказала как-то: ее очень пугало, что я могу на что-то сказать «ненавижу». И потом, когда она поняла, что для меня слово «ненавижу», у нее все сразу встало на места.

Для меня это не такое значение – просто в данный момент я это ненавижу. Это, наверное, больше на эмоциях. А знал – не знал... Я точно знать ничего не могу, я ничего никогда не слышали.

– В тот момент виноваты были все вокруг.

– Да, для меня мир обрушился. Я что должна сделать в этот момент? «Второе место, как классно, я очень ждала этого момента». Ну нет же.

– Неужели золотая олимпийская медаль так делит напополам жизнь?

– В моем случае да. Для меня не существует других медалей. Я не считаю, что что-то заняла и чего-то добилась на Олимпиаде. Для меня есть одна медаль – золотая, а остальное не медаль, – сказала Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале. 

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

«Ну что, вместе поплачем?» Самый тяжелый момент в жизни Щербаковой – на Олимпиаде в Пекине

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoсборная России
logoОлимпиада-2022
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ну что, вместе поплачем?» Самый тяжелый момент в жизни Щербаковой – на Олимпиаде в Пекине
55318 ноября, 15:31
Щербакова об олимпийском команднике без замен: «Ситуация нас с Сашей Трусовой очень даже сблизила, мы эти эмоции вместе проживали»
16117 ноября, 19:08
Олег Васильев о Трусовой: «Если Саша жаждет вернуться, чтобы выиграть ОИ, надо помогать. Когда человек не знает толком, чего хочет, я бы воздержался влиять на решение»
49 ноября, 06:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александра Трусова: «Тренироваться тяжело, пока готовилась к прокатам – все части тела болели. Понимаю, насколько мне раньше было проще что-то делать»
334 минуты назад
Александра Трусова: «Никогда не бываю удовлетворена своей работой, не умею себя хвалить. Когда упала в шоу с тройного флипа, готова была себя убить за это»
645 минут назад
Алина Загитова: «Одежды и аксессуаров вожу с собой много. Чемодан один, но еле закрывается»
34сегодня, 15:19
«Mистер и миссис I». Трусова и Игнатов сделали парные татуировки на ногах
124сегодня, 15:06Фото
«Пишите ваши предположения, на каком месте и какую будем делать». Трусова и Игнатов сделают парные татуировки
27сегодня, 14:55Видео
Федерации фигурного катания и фехтования России выдвинули кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР
5сегодня, 14:12
Федченко о Горбачевой: «Будем пробовать накатывать два четверных в произвольной программе, она к этому готова»
27сегодня, 13:36
Стилист Ольга Ким об образах Загитовой для влогов Первого канала: «Много эпатажа и фешен-идей, будто собирались на неделю моды»
41сегодня, 13:02
Алиев – болельщикам: «Ваши лица, полные надежды и ожидания, были моим маяком в бескрайних водах сомнений»
27сегодня, 11:37
Татьяна Тарасова: «Этапы Гран‑при России – это уникальные соревнования, которые в такой нелегкий период заменили нам все»
5сегодня, 11:16
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
223 ноября, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
2123 ноября, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
23 ноября, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
223 ноября, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
622 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
4118 ноября, 09:00