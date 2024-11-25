Александра Трусова: «Не считаю, что заняла что-то и добилась чего-то на Олимпиаде. Для меня есть одна медаль – золотая, а остальное не медаль»

Александра Трусова заявила, что для нее существуют только золотые медали.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова стала серебряным призером, победу одержала Анна Щербакова.

– Ты же знаешь, что вспоминается больше всего помимо четверных? Твои эмоции после произвольной. Тоже пересматриваешь?

– Было время, когда пересматривала специально. Сейчас нет. Зачем? И так много видео с этой нарезкой.

– Ты понимала в тот момент, что тебя снимают? Или ты считаешь, что такое не нужно снимать?

– В тот момент мне было все равно абсолютно на все. А выйти некуда было. Я сначала пыталась уйти под трибуну, но меня заставили выйти на награждение. Я пыталась максимально уйти, но это было невозможно.

– Помнишь, что несколько человек уговаривали тебя пойти на награждение?

– Помню, конечно. И видео прекрасно все показывает, даже если бы я не помнила. Думаю, любой человек, который находился когда-то в таком состоянии, поймет: в тот момент ничто внешнее не волнует тебя.

– Все сказанное – это эмоции? Или ты действительно так считаешь, ненавидишь спорт, знаешь, что кто-то что-то знал? Все то, что ты кричала.

– Ненавижу спорт... Мне подруга сказала как-то: ее очень пугало, что я могу на что-то сказать «ненавижу». И потом, когда она поняла, что для меня слово «ненавижу», у нее все сразу встало на места.

Для меня это не такое значение – просто в данный момент я это ненавижу. Это, наверное, больше на эмоциях. А знал – не знал... Я точно знать ничего не могу, я ничего никогда не слышали.

– В тот момент виноваты были все вокруг.

– Да, для меня мир обрушился. Я что должна сделать в этот момент? «Второе место, как классно, я очень ждала этого момента». Ну нет же.

– Неужели золотая олимпийская медаль так делит напополам жизнь?

– В моем случае да. Для меня не существует других медалей. Я не считаю, что что-то заняла и чего-то добилась на Олимпиаде. Для меня есть одна медаль – золотая, а остальное не медаль, – сказала Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

«Ну что, вместе поплачем?» Самый тяжелый момент в жизни Щербаковой – на Олимпиаде в Пекине