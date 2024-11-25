Ротенберг включил 20 игроков СКА в расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала
Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем сыграют команда «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ.
Сегодня главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав сборной на Кубок Первого канала, включающий 51 человека. В него вошли 20 игроков петербургского клуба:
– вратари: Егор Заврагин, Артемий Плешков;
– защитники: Иван Выдренков, Данила Галенюк, Никита Зайцев, Александр Никишин, Андрей Педан, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов;
– нападающие: Сергей Андронов, Захар Бардаков, Василий Глотов, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Иван Демидов, Валентин Зыков, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин.
Кузнецов, Демидов, Грицюк, Глотов, Набоков, Хайруллин, Плешков, Зайцев, Педан – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала
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