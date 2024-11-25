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Ротенберг включил 20 игроков СКА в расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала

В состав сборной «России 25» на Кубок Первого канала вошли 20 игроков СКА.

Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем сыграют команда «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Сегодня главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав сборной на Кубок Первого канала, включающий 51 человека. В него вошли 20 игроков петербургского клуба: 

вратари: Егор Заврагин, Артемий Плешков;

защитникиИван Выдренков, Данила Галенюк, Никита Зайцев, Александр Никишин, Андрей Педан, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов;

нападающие: Сергей Андронов, Захар Бардаков, Василий Глотов, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Иван Демидов, Валентин Зыков, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин.

Кузнецов, Демидов, Грицюк, Глотов, Набоков, Хайруллин, Плешков, Зайцев, Педан – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoИван Демидов
logoМарат Хайруллин
logoИван Выдренков
logoАрсений Грицюк
logoВасилий Глотов
logoДанила Галенюк
logoАртемий Плешков
logoСергей Плотников
logoАндрей Педан
logoВалентин Зыков
logoЗахар Бардаков
logoМихаил Григоренко
logoАлександр Никишин
logoСергей Андронов
logoЕвгений Кузнецов
logoКубок Первого канала
logoРоман Ротенберг
logoНикита Смирнов
сборная России U25
logoСергей Толчинский
logoСКА
logoНикита Зайцев
logoКХЛ
logoЕгор Заврагин
logoАрсений Коромыслов
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