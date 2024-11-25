Ротенберг включил 20 игроков СКА в расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала

В состав сборной «России 25» на Кубок Первого канала вошли 20 игроков СКА.

Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем сыграют команда «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сегодня главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав сборной на Кубок Первого канала, включающий 51 человека. В него вошли 20 игроков петербургского клуба:

– вратари : Егор Заврагин , Артемий Плешков ;

– защитники : Иван Выдренков , Данила Галенюк , Никита Зайцев , Александр Никишин , Андрей Педан, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов;

– нападающие : Сергей Андронов , Захар Бардаков, Василий Глотов, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Иван Демидов, Валентин Зыков, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин.

Кузнецов, Демидов, Грицюк, Глотов, Набоков, Хайруллин, Плешков, Зайцев, Педан – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала