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Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Терентьев, Мальцев, Горбунов, Ардашев, Семяшкин пробегут в квалификации спринта свободным стилем

25 ноября лыжники пробегут коньковый спринт на Кубке России в Вершине Теи.

Лыжные гонки 

ФосАгро Кубок России

1-й этап

Вершина Теи, Хакасия

Мужчины

Спринт, свободный стиль 

Начало квалификации – 7:00 по московскому времени, начало финалов – 9:00 по московсокму времени. Прямая трансляцияздесь

Старт-лист 

1. Антон Тимашов 

3. Александр Бакуров 

5. Виктор Жуль 

7. Андрей Собакарев 

10. Константин Тиунов 

12. Савелий Коростелев 

16. Иван Горбунов

19. Артем Мальцев 

21. Илья Семиков 

22. Александр Большунов 

23. Денис Филимонов 

25. Александр Терентьев 

27. Андрей Феллер 

28. Дмитрий Жуль 

29. Сергей Ардашев 

30. Денис Спицов 

37. Илья Порошкин 

42. Андрей Ларьков  

45. Евгений Семяшкин 

Полный старт-лист – здесь.

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoАнтон Тимашов
logoВиктор Жуль
logoИван Горбунов
logoСавелий Коростелев
logoАндрей Собакарев
logoАлександр Большунов
logoАлександр Терентьев
logoАртем Мальцев
logoИлья Семиков
logoДенис Спицов
logoСергей Ардашев
logoДмитрий Жуль
Илья Порошкин
logoАндрей Ларьков
спринт
Константин Тиунов
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лыжные гонки
Андрей Феллер
Александр Бакуров
Евгений Семяшкин
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