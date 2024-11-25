Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Терентьев, Мальцев, Горбунов, Ардашев, Семяшкин пробегут в квалификации спринта свободным стилем
25 ноября лыжники пробегут коньковый спринт на Кубке России в Вершине Теи.
Лыжные гонки
ФосАгро Кубок России
1-й этап
Вершина Теи, Хакасия
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 7:00 по московскому времени, начало финалов – 9:00 по московсокму времени. Прямая трансляция – здесь.
Старт-лист
3. Александр Бакуров
5. Виктор Жуль
10. Константин Тиунов
16. Иван Горбунов
19. Артем Мальцев
21. Илья Семиков
23. Денис Филимонов
27. Андрей Феллер
28. Дмитрий Жуль
29. Сергей Ардашев
30. Денис Спицов
37. Илья Порошкин
42. Андрей Ларьков
45. Евгений Семяшкин
Полный старт-лист – здесь.
Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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