Барко заявил, что мог перейти в «Зенит»: «Больше заинтересовался предложением «Спартака» – это великий клуб»
Эсекиэль Барко рассказал, что мог перейти в «Зенит».
В минувшее межсезонье аргентинский полузащитник перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.
– Правда ли, что этим летом вы могли перейти в «Зенит»?
– Да. Но я больше заинтересовался предложением «Спартака» и решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив.
– Кто из клубов первым начал вести с вами переговоры?
– «Спартак» проявлял больше интереса, и поэтому я решил приехать сюда, – сказал Эсекиэль Барко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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