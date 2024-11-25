Барко заявил, что мог перейти в «Зенит»: «Больше заинтересовался предложением «Спартака» – это великий клуб»

Эсекиэль Барко рассказал, что мог перейти в «Зенит».

В минувшее межсезонье аргентинский полузащитник перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.

– Правда ли, что этим летом вы могли перейти в «Зенит»?

– Да. Но я больше заинтересовался предложением «Спартака » и решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив.

– Кто из клубов первым начал вести с вами переговоры?

– «Спартак» проявлял больше интереса, и поэтому я решил приехать сюда, – сказал Эсекиэль Барко .