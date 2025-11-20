Дегтев хочет помочь футболу на Дальнем Востоке: «Вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. Дай Бог, заработаю много и вложусь – помню родной город»

Александр Дегтев желает вложить деньги для развития футбола на Дальнем Востоке.

20-летний вратарь «Сочи » Александр Дегтев высказался о футболе на Дальнем Востоке.

– Совсем все плохо с детским футболом на Дальнем Востоке?

– Не скажу, что совсем плохо. В любом случае там футболисты появляются.

Последний пример – мой ровесник 2005 года рождения Ростислав Огиенко. Сейчас играет в Красноярске за «Енисей». Он тоже из Находки. Мы вместе с ним начинали в «Океане ». Мои родители хорошо общаются с его родителями.

В принципе наш пример показывает, что местная школа работает. Так что не сказал бы, что все супергрустно, но да, есть куда стремиться.

– В 1990-е и 2000-е годы «Луч» и «Океан» почти не вылезали из Первой лиги, периодически даже поднимались в РПЛ. Сильно большая проблема в том, что профессиональный футбол Приморского края давно уже на уровне Второй лиги?

– Да, сейчас только «Динамо» Владивосток где-то в «Серебре» второй лиги барахтается. И непонятно, что с финансированием. А «Океан» в первенстве края играет.

Еще школа его участвует в соревнованиях ЮФЛ по Дальнему Востоку. Но у меня есть пара мыслей, как помочь местному футболу развиваться в будущем.

– Как? Деньгами?

– Да, вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. Дай Бог, заработаю много денег и вложусь, потому что помню свой родной город.

– Отсутствие развитого профессионального футбола сильно усложняет перспективы таким, как вы?

– 100%. Это большая проблема дальневосточного футбола. Допустим, мне повезло уехать в Краснодар.

Но есть много других талантливых футболистов в той же Находке или Владивостоке, не имеющих возможности уехать. Они остаются там.

Но не могут показать, на что они способны, поскольку нет в регионе профессиональной команды уровня «Луча» и «Океана», когда они играли в РПЛ и Первой лиге.

Или хотя бы, чтобы у той же Находки «Океан» был крепкой командой во Второй лиге – это уже было бы лучше. Было бы куда расти и где показывать себя на профессиональном уровне.

Надеюсь, скоро это вновь появится.