Стив Макларен покинул пост главного тренера сборной Ямайки.

64-летний Стив Макларен покинул пост главного тренера сборной Ямайки после невыхода напрямую на ЧМ-2026.

В шестом туре отбора на чемпионат мира в Северной Америке команда Ямайки сыграла вничью со сборной Кюрасао (0:0).

Таким образом, Ямайка заняла второе место в группе, набрав 11 очков в 6 матчах, и не смогла напрямую выйти на чемпионат мира.

Ямайка еще может выйти на чемпионат мира через плей-офф из шести команд, в котором также сыграют Ирак, ДР Конго, Боливия, Суринам и Новая Каледония.