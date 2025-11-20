Макларен покинул пост главного тренера сборной Ямайки после невыхода напрямую на ЧМ-2026
Стив Макларен покинул пост главного тренера сборной Ямайки.
64-летний Стив Макларен покинул пост главного тренера сборной Ямайки после невыхода напрямую на ЧМ-2026.
В шестом туре отбора на чемпионат мира в Северной Америке команда Ямайки сыграла вничью со сборной Кюрасао (0:0).
Таким образом, Ямайка заняла второе место в группе, набрав 11 очков в 6 матчах, и не смогла напрямую выйти на чемпионат мира.
Ямайка еще может выйти на чемпионат мира через плей-офф из шести команд, в котором также сыграют Ирак, ДР Конго, Боливия, Суринам и Новая Каледония.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
