Генич – агенту Дзюбы: «Начал нас учить, #####, как отвечать. ####, занимайтесь карьерой клиента и не рассказывайте, как реагировать комментаторам»
Ранее Леонид Гольдман высказался о реакции комментаторов на интервью форварда «Акрона» «Матч ТВ». В частности, он заявил, что Генич в своих высказываниях перешел на оскорбления и на эмоции, что его «не красит».
«Я читал интервью представителя Дзюбы Леонида Гольдмана. Вот он начал еще нас учить, ##### (блин), как отвечать, как реагировать. «Какой молодец Шнякин, вот как все расписал, у него адекватная позиция. Журавель – пес, ##### (блин), смердячий, который вообще не должен ничего вякать. Ну а Генич – ну я не понимаю, что он такого сказал. Можно же было считать интонацию, что Артем шутил».
##### (блин), #### (е-мое), Леонид, занимайтесь карьерой, ##### (блин), вашего клиента, и не рассказывайте, как реагировать комментаторам», – заявил комментатор «Матч ТВ» в видео, опубликованном в телеграм-канале Сергея Егорова «Футбольный Биги».
Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб»
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