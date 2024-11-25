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Кузнецов, Демидов, Грицюк, Глотов, Набоков, Хайруллин, Плешков, Зайцев, Педан – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала

Объявлен расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем сыграют команда «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав «России 25». 

- вратариИлья Набоков («Металлург»), Егор Заврагин (СКА), Даниил Исаев («Локомотив»), Артемий Плешков (СКА), Сергей Иванов («Сочи»);

- защитники: Иван Выдренков (СКА), Данила Галенюк (СКА), Михаил Гуляев («Авангард»), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Зайцев (СКА), Илья Карпухин («Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Арсений Коромыслов («Лада»), Никита Лямкин («Ак Барс»), Александр Никишин (СКА), Андрей Педан (СКА), Антон Силаев («Торпедо»), Дмитрий Симашев («Локомотив»), Никита Смирнов (СКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков («Авангард»), Магомед Шараканов («Лада»);

- нападающие: Виталий Абрамов (ЦСКА), Даниил Аймурзин («Северсталь»), Сергей Андронов (СКА), Никита Артамонов («Торпедо»), Захар Бардаков (СКА), Максим Березкин («Локомотив»), Дмитрий Бучельников («Витязь»), Василий Глотов (СКА), Михаил Григоренко (СКА), Арсений Грицюк (СКА), Иван Демидов (СКА), Максим Джиошвили («Динамо»), Валентин Зыков (СКА), Руслан Исхаков (ЦСКА), Никита Коростелев («Северсталь»), Евгений Кузнецов (СКА), Кирилл Пилипенко («Северсталь»), Сергей Плотников (СКА), Прохор Полтапов (ЦСКА), Павел Порядин («Спартак»), Дмитрий Рашевский («Динамо»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Сергей Толчинский (СКА), Максим Соркин (ЦСКА), Артур Тянулин («Сочи»), Марат Хайруллин (СКА), Максим Шабанов («Трактор»), Данила Юров («Металлург»).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoКубок Первого канала
logoРоман Ротенберг
сборная России U25
logoКХЛ
logoСКА
logoМеталлург Мг
logoДмитрий Симашев
logoАрсений Коромыслов
logoЕвгений Кузнецов
logoЗахар Бардаков
logoМаксим Джиошвили
logoРуслан Исхаков
logoСергей Толчинский
logoЕгор Заврагин
logoМаксим Березкин
logoСергей Андронов
logoЛокомотив
logoДаниил Исаев
logoАлександр Елесин
logoИван Выдренков
logoНикита Смирнов
logoАндрей Педан
logoСочи
logoНикита Лямкин
logoМаксим Соркин
logoПрохор Полтапов
logoДанила Юров
logoМихаил Григоренко
logoСергей Иванов
logoАртемий Плешков
logoДанила Галенюк
logoСемен Чистяков
logoИлья Сафонов
logoНикита Зайцев
logoДмитрий Рашевский
logoСергей Телегин
logoВалентин Зыков
logoАртур Тянулин
logoМарат Хайруллин
logoВиталий Абрамов
logoМаксим Шабанов
logoАрсений Грицюк
logoМихаил Гуляев
logoНикита Коростелев
logoБогдан Конюшков
logoДмитрий Бучельников
logoКирилл Пилипенко
logoДанил Аймурзин
logoИлья Набоков
logoИван Демидов
logoМагомед Шараканов
logoИлья Карпухин
logoПавел Порядин
logoНикита Артамонов
logoАнтон Силаев
logoДмитрий Силантьев
logoСергей Плотников
logoАлександр Никишин
logoВасилий Глотов
logoЛада
logoАк Барс
logoСпартак
logoТрактор
logoДинамо Москва
logoСеверсталь
logoЦСКА
logoАвангард
logoТорпедо
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