Кузнецов, Демидов, Грицюк, Глотов, Набоков, Хайруллин, Плешков, Зайцев, Педан – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала

Объявлен расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем сыграют команда «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав «России 25».

- вратари : Илья Набоков («Металлург»), Егор Заврагин (СКА), Даниил Исаев («Локомотив»), Артемий Плешков (СКА), Сергей Иванов («Сочи»);

- защитники : Иван Выдренков (СКА), Данила Галенюк (СКА), Михаил Гуляев («Авангард»), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Зайцев (СКА), Илья Карпухин («Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Арсений Коромыслов («Лада»), Никита Лямкин («Ак Барс»), Александр Никишин (СКА), Андрей Педан (СКА), Антон Силаев («Торпедо»), Дмитрий Симашев («Локомотив»), Никита Смирнов (СКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков («Авангард»), Магомед Шараканов («Лада»);

- нападающие : Виталий Абрамов (ЦСКА), Даниил Аймурзин («Северсталь»), Сергей Андронов (СКА), Никита Артамонов («Торпедо»), Захар Бардаков (СКА), Максим Березкин («Локомотив»), Дмитрий Бучельников («Витязь»), Василий Глотов (СКА), Михаил Григоренко (СКА), Арсений Грицюк (СКА), Иван Демидов (СКА), Максим Джиошвили («Динамо»), Валентин Зыков (СКА), Руслан Исхаков (ЦСКА), Никита Коростелев («Северсталь»), Евгений Кузнецов (СКА), Кирилл Пилипенко («Северсталь»), Сергей Плотников (СКА), Прохор Полтапов (ЦСКА), Павел Порядин («Спартак»), Дмитрий Рашевский («Динамо»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Сергей Толчинский (СКА), Максим Соркин (ЦСКА), Артур Тянулин («Сочи»), Марат Хайруллин (СКА), Максим Шабанов («Трактор»), Данила Юров («Металлург»).