Роналду забил 450 голов после тридцатилетия
Криштиану Роналду забил 450 голов после того, как ему исполнилось 30 лет.
Нападающий «Аль-Насра» достиг этой отметки, сделав дубль в игре с «Аль-Гарафой» в Лиге чемпионов Азии (3:1).
Всего на счету португальского футболиста 913 забитых мячей за карьеру. 778 из них он забил на клубном уровне.
Статистику 39-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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