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Роналду забил 450 голов после тридцатилетия

Криштиану Роналду забил 450 голов после того, как ему исполнилось 30 лет.

Нападающий «Аль-Насра» достиг этой отметки, сделав дубль в игре с «Аль-Гарафой» в Лиге чемпионов Азии (3:1). 

Всего на счету португальского футболиста 913 забитых мячей за карьеру. 778 из них он забил на клубном уровне. 

Статистику 39-летнего игрока можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoАль-Наср Эр-Рияд
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