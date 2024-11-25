Роналду забил 450 голов после тридцатилетия

Криштиану Роналду забил 450 голов после того, как ему исполнилось 30 лет.

Нападающий «Аль-Насра » достиг этой отметки, сделав дубль в игре с «Аль-Гарафой» в Лиге чемпионов Азии (3:1).

Всего на счету португальского футболиста 913 забитых мячей за карьеру. 778 из них он забил на клубном уровне.

Статистику 39-летнего игрока можно найти здесь .